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“Saat 18.30 sıralarında, Yenierenköy-Yeşilköy Anayolu üzerinde, Filiz Yardım (K-42), yönetimindeki SE 188 plakalı araç ile Yenierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gizem Hakiroğlu (K-35) yönetimindeki PA 183 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.”

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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Meydana gelen kaza da iki kişi yaralandı.

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