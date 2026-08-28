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Kazada yaralanan Çelik, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza, saat 11.30'da Ecevit Caddesi’nde meydana geldi. Çelik, CJ 115 plakalı salon araçla batı istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti, ardından yeniden yolun soluna yöneldiği sırada karşı yönden gelen Eda Güngör (K-36) yönetimindeki RF 114 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

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