Polis, Yenierenköy’de meydana gelen trafik kazasının ardından yaşamını yitiren V.Ç. ile Lefkoşa’da ikametgahında ölü bulunan Tahsin Öksüz’e ilişkin gelişmeleri açıkladı.

Yenierenköy’de Ecevit Caddesi üzerinde 28 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen trafik kazası neticesinde rahatsızlanan CJ 115 plakalı araç sürücüsü V.Ç. (E-56), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül’de yaşamını yitirdi.

V.Ç’nin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.

Öte yandan, Lefkoşa’da 4 Eylül’de kaldığı ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Tahsin Öksüz’e (E-46) yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp ve damar hastalığı” olduğu tespit edildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.