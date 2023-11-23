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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gelin K.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Komşuları, gelin ve kayınvalidesi arasında geçimsizlik olduğunu söyledi.

K.D., tartışmanın ardından ekmek bıçağı ile M.D.'ye saldırdı. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, M.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

K.D. (29), beraber yaşadığı kayınvalidesi M.D. (65) ile kahvaltı sırasında tartışma yaşadı.

OIay, sabah saatlerinde Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.

Ankara'da bir kişi, tartıştığı kayınvalidesini ekmek bıçağıyla öldürdü.

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