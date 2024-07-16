Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.07.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, İskele’de bir inşaatın şantiye alanı içerisinde bulunan işçi lojmanın kapısına ait kilit kırılıp hasara uğratılarak açılmış ve içeriye girildikten sonra, lojmanın koğuşunda muhafaza edilen 10 şahsa ait toplam 55,300 TL nakit para alınıp çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Y. (E-40) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında ise, M.Y.’nin 13.07.2024 tarihinde, Kalecik’te başka bir inşaatın şantiye alanı içerisinde bulunan işçi lojmanın açık durumdaki kapısından içeriye girdiği ve lojmanın koğuşunda muhafaza edilen iki şahsa ait toplam 63,800 TL nakit parayı da çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.