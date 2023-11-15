Beyoğlu Kulaksız’da geçtiğimiz günlerde gündüz saatlerinde semtte iki çocuk arasında kavga çıktı. Kavgayı araya giren vatandaşlar ayırdı.

Çocuklar kavgayı ailelerine anlattı. Akşam saatlerinde ise çocukların babaları Hakan S. ve Hasan B. bir sokakta karşı karşıya geldi.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine ateş açan 2 kişi de bacaklarından yaralandı.

Yaralılar, komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavileri tamamlanan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.