Dün saat 02.50 sıralarında, Kumyalı’da Deniz Yolu Sokak üzerinde gerçekleşen bir olayda, A.K. (E-54), daha önceden aralarında husumet bulunan T.K.'nin ikametgahının avlusuna girerek mülke tecavüz ettikten sonra, T.K. ve oğlu H.K.'ye vurmak için tasarrufunda bulundurduğu sopayı sallayıp darp etti.

Ardından, yine tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı söz konusu şahısların üzerine doğrultarak, onları öldüreceği yönünde şiddet tehdidinde bulundu.Olayla ilgili olarak A.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.