Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yılmaz Sevdalı olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevdalı 2025 yılı içerisinde Lefkoşa'da bulunan bir okulun yapımı devam eden boş inşaat içerisinde zanlı 20 yaşında Türkmenistan uyruklu zanlı Y.K'nin on altı yaşından küçük olan Lefkoşa'da sakin 14 yaşındaki kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girmek suretiyle cinsel tecavüzde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis Olayın polisin bilgisine 15 Ağustos tarihinde geldiğini ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis memuru Yılmaz sevdalı mesele ile ilgili olarak müştekinin annesinden yapılan soruşturmada; kızının kendisine ait eski telefonunu kullandığını, kendisinin şu anda kullanmakta olduğu telefon ile kızına vermiş olduğu eski telefonunda aynı e-mail adresinin kullanımda olduğu ve one drive isimli bulut depolama uygulamasının kendi telefonunda hafızasının dolduğu için uyarı verdiğini, one drive isimli uygulamaya girip baktığında, kızının ekran görüntüsü almış olduğu WhatsApp konuşmalarının otomatik olarak buraya yüklendiğini gördüğünü ve WhatsApp konuşmalarını kontrol ettiğinde kızının zanlı ile cinsel bir birliktelik yaşadığını öğrendiğini mahkemeye aktardı.

Polis soruşturma kapsamında müştekinin kullandığı telefon ile zanlının telefonunun emare alınarak inceleneceğini, zanlı Y.K suçunu kabul eder nitelikte bir gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirtti. Polis ayrıca müştekinin doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti vermiştir.

Mahkemede söz alan zanlı "sevgilimdi" diyerek pişman olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.