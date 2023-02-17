Polisten sahtekarlıkla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

16.02.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da Abdi İpekçi Caddesi üzerinde A.B.(E-28), depremzede olmadığı halde, bir şahsa kendisini depremzede olarak tanıtarak sahtekarlıkla para isteyip suç işlemeye teşebbüs ettikten sonra, uygunsuz tavır ve hareketlerde bulunarak makul mazereti olmaksızın yüksek sesle söz konusu şahsa bağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.