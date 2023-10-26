Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

25.10.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, V.K.(E-48), tasarrufunda bulundurduğu gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalardaki toplam 13 karton sigarayı, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete satmak istediği sırada Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Akabinde, V.K.’nin Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 16 karton daha sigara ile bir adet tabanca bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir