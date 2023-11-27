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26.11.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Kadir İLDENİZ (E-63) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SB 223 plakalı salon araç ile Anıt çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet Petrol İstasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kayberek yolun solunda park halinde bulunan PK 959 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan PK 959 plakalı araç, önünde yine park halinde bulunan SG 273 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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