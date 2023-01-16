Yoldaki çökmelere karşı alınan önlem ise hem güldürdü hem düşündürdü.

Şiddetli yağmur nedeniyle bir üreticinin 5 küçükbaş hayvanı telef oldu

Şiddetli yağmur nedeniyle bir üreticinin 5 küçükbaş hayvanı telef oldu

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