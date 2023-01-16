Yaşanan aşırı yağışlardan sonra Gazimağusa Küçük Sanayi bölgesinde yollarda çökmeler meydana geldi.

Şiddetli yağmur nedeniyle bir üreticinin 5 küçükbaş hayvanı telef oldu Şiddetli yağmur nedeniyle bir üreticinin 5 küçükbaş hayvanı telef oldu

Yoldaki çökmelere karşı alınan önlem ise hem güldürdü hem düşündürdü.

Vatandaşlar çöküntüleri valiz koyarak kapatmaya çalıştı.

MHA