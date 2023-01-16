Yaşanan aşırı yağışlardan sonra Gazimağusa Küçük Sanayi bölgesinde yollarda çökmeler meydana geldi.
Yoldaki çökmelere karşı alınan önlem ise hem güldürdü hem düşündürdü.
Vatandaşlar çöküntüleri valiz koyarak kapatmaya çalıştı.
MHA
Yaşanan aşırı yağışlardan sonra Gazimağusa Küçük Sanayi bölgesinde yollarda çökmeler meydana geldi.
Yoldaki çökmelere karşı alınan önlem ise hem güldürdü hem düşündürdü.
Vatandaşlar çöküntüleri valiz koyarak kapatmaya çalıştı.
MHA
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