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Sikkeler ve seramik parçaları incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Nuri Kavas'ın aile yakınlarının gözetiminde yapılan çalışmada 1100 sikke ile seramik parçalar bulundu.

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Bölgeye giden ekipler ve yetkililer cenazenin defnedildiği alana güvenlik şeridi çekti.

Bu sırada, cenazenin defnedildiği toprak üzerinde sikke ve seramik parçaları görenler durumu jandarma ve Tarsus Müze Müdürlüğüne bildirdi.

İlçede bir ay önce trafik kazası geçiren Nuri Kavas, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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