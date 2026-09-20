Meteoroloji Dairesi'nin 19-25 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyot süresince serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava; bugün az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu olacak; iç kesimlerde kısa süreli hafif sağanak görülecek. Diğer günlerde ise hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı; iç kesimlerde 33-36, sahillerde 29-32, dağlık kesimlerde 28-31 derece; en düşük hava sıcaklığı ise iç ve dağlık kesimlerde 18-21, sahillerde 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.