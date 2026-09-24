Değirmenlik’te düzenlenen polis aramasında 2 adet canlı mermi bulunan 19 yaşındaki T.S., kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Sudenaz Hopurcuoğlu, 23 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Değirmenlik’te zanlı T.S.’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada, zanlının kanunsuz olarak tasarrufunda 9 mm çapında 2 adet canlı mermi bulunduğunu belirten polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının ifadesinde söz konusu mermileri yerde bulduğunu ve odasına koyduğunu söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini belirten polis memuru, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.