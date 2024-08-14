Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 15:15 raddelerinde Demirhan'da Sevgi Caddesi üzerinde M.A.’nın park yeri içerisinde düşürmüş olduğu poşet içerisinde bulunan bin Sterlin paranın çalındığını söyledi.

Ergüleç, olayın polisin bilgisine 09.08.2024 tarihinde geldiğini, incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının 10 Ağustos 2024 tarihinde Lefke’de tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde paraları kredi kartının borcuna yatırdığını söylediğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, TC vatandaşı olduğunu ve ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise pişman olduğunu, suçunu kabul ettiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına,2 haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.