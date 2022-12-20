"13 Köy artık hak ettiği ilgiyi görecek"

Bican, Güzelyurt Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki 13 köyün artık hak ettiği ilgiyi göreceğini söyledi. Bican, “Köylerimiz için ürettiğimiz projeleri hayata geçirmeden önce, muhtarlarımız ile bölge sakinlerine söz hakkı vereceğiz, ortak kararlarla yeni adımları atacağız” dedi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyalleşmesini sağlayabilmek için köylerimize de sosyal aktivite alanları veya merkezleri kazandıracaklarını ifade eden Bican, köylerdeki su, aydınlatma, kaldırım, bahçe yolları, ağıllar, kanalizasyon gibi sorunları çözeceklerini söyledi. Bican, kentte olduğu gibi köylerde de yeşil alanlar yaratıp, çocuk parkları açacaklarını ifade etti.