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"26 Aralık sabahı nereden başlayacağımızı çok iyi biliyoruz”

UBP’nin Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, yapacakları yatırımlarla birlikte Karpaz-Erenköy bölgesine bir ivme kazandıracaklarını söyledi.

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:47
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"26 Aralık sabahı nereden başlayacağımızı çok iyi biliyoruz”



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakırcı, “Eşsiz tarihi, bakir doğası ve gönül dostu insanlarıyla Karpaz yarımadası ve köylerimize sahip çıkıp, elimizi taşın altına koymaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Gençlerin ekonomik sebeplerden ötürü göç ettiğine dikkat çeken Bakırcı, “Belediye adına yatırımları artırmalıyız. Biz, 26 Aralık sabahı nereden başlayacağımızı çok iyi biliyoruz” dedi.

Bakırcı, yapacakları yatırımlarla birlikte Karpaz-Erenköy bölgesine bir ivme kazandıracaklarını söyleyerek, “Ben ve ekibim elimizden gelen katkıyı yapacağız. Azimle çalıştıktan sonra yapamayacağım iş yoktur” diye konuştu.

Hamit Bakırcı, “Halkımız ile her zaman yan yana ve gönül gönülleyiz… Yaratılacak yeni iş sahaları ile bölgenin kalkındırılması için var gücümüzle çalışacağız” açıklamasını yaptı. 

“Kendine değil, kentine hizmet” vurgusu da yapan Bakırcı, iki belediyenin birleşmesi ile ortaya çıkacak atılımın öncüsü olacaklarının altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
UBPErenköyKarpazHamit BakırcıYerel Seçimler
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