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“Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi hazır”

UBP’nin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, ‘Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi’ni hayata geçirmeye hazır olduklarını kaydetti

09 Aralık 2022 Cuma 18:32
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“Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi hazır”



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, Anavatan Türkiye ile güçlü ilişkiler kurarak, önemli projelere imza atacaklarını kaydetti.

Gönyeli bölgesinin spor ve kültür - sanat alanlarında geri kaldığına işaret eden Amcaoğlu, özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için sporun önemine dikkat çekti.

Amcaoğlu, görülen eksikliklerle ilgili çalışmalar yaptıklarını ve spor yapacak herkese hizmet verecek olan bir tesise Gönyeli’nin  ihtiyacı olduğunu belirtti.

Her yaştan insana hizmet verecek nitelikteki ‘Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi’ ile bölge insanının her mevsimde spor yapabilmesinin önünün açılacağına dikkat çeken Amcaoğlu, “Spor sağlıktır. Biz küçük yaştan herkesi spora teşvik etmeliyiz. Bunun için de tesislerimiz halkımıza layık bir şekilde olmalı. İşte biz bu vizyon ile Gönyeli’ye gereksinim duyulan spor tesislerini kazandıracağız” dedi

Halkın ihtiyaç duyduğu hizmeti, yardımı ve desteği; hızlı, doğru ve adil paylaştırmak için kararlı olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, “Benimle birlikte yürüyen herkesle sevgi, saygı ve karşılıklı anlayış çerçevesinde büyük başarılara imza atmak için çalışacağım” diye konuştu.

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