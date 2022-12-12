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Adil Özgey: Gaziveren hak ettiği hizmeti alacak

UBP’nin Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, Gaziveren sakinlerinin yaşadığı sıkıntıları bildiklerini ve bunları çözecek projelerinin hazır olduğunu kaydetti

12 Aralık 2022 Pazartesi 09:42
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Adil Özgey: Gaziveren hak ettiği hizmeti alacak



Ulusal Birlik Partisi’nin Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, Gaziveren’i ziyaret etti.

Bölge sakinlerinin büyük bir ilgi gösterdiği Özgey, Gaziveren’de gördüğü bazı manzaraların kendisini üzdüğünü söyleyerek, Gaziverenlilerin hak ettiği yönetimin bugünkü yönetim şekli olmadığını vurguladı.

“Tarım ürünlerinden turizm potansiyeline kadar taşıdığı değerlerle en önemli ekonomik varlıklarımızın başında gelen Gaziveren köyü ne yazık ki başta su sorunu olmak üzere, kırsal kesim alanında yaşadığı sorunlar, ağıllarındaki sorunlar ve yol sorunları gibi yaşam kalitesini etkileyen sorunlarla boğuşmaktadır” diyen Özgey, yeni dönemde bu sorunları çözmek için projelerini hazırladığını kaydetti.

Özgey, “Bundan sonraki aşamada yeni belediye yönetimi olarak Gaziveren’e hak ettiği hizmeti verecek, üreticiyle kol kola ürünlerimizi geliştirmek, çeşitlendirmek ve markalaştırmak için çalışacağız. Tarım alanlarının korunmasına, su kaynaklarının çeşitlenmesine, pazarlama ve markalaşma faaliyetlerine öncülük edeceğiz” dedi.

Üretilen ürünlerin değer bulacağı, üreticinin daha çok kazanacağı anlayışı hayata geçirmek için göreve talip olduğunu açıklayan Özgey, “Bizim yönetimimizde Lefke’nin adı daha çok duyulacak!” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimSeçimAdil ÖzgeyLefkeUBP
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