Adil Özgey: İleri Aktif Yaşam Merkezi kuracağız

Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin Lefke Belediye Başkanı Adayı Adil Özgey, Kuzey Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Şifre Kıbrıs programına konuk oldu.

Adil Özgey, belli bir yaşa gelmiş insanların Lefke’ye gelip tatil yapmalarını sağlamak amacıyla İleri Aktif Yaşam Merkezi kurmayı hedeflediklerini belirterek, “En büyük projelerimiz arasında tarihi yapıları bozmadan İleri Aktif Yaşam Merkezini kurabilmek var” dedi.

Lefke’nin ekonomik olarak kalkınabilmesi için yeni projelere gereksinim olduğunu söyleyen Özgey, İleri Aktif Yaşam Merkezi’nin hem bölgenin dokusuna uygun olduğunu hem de ekonomik getirisi olacağını kaydetti. Özgey, “Belli bir yaşa gelmiş insanların Lefke’ye gelip tatil yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizin iklimi be bölgemizin dokusu o yaştaki insanların tercih sebebi olacaktır” diye konuştu.

Lefke’nin 2017 yılından sonra ilçe olduğunu hatırlatan Özgey, “2017 yılında ilçe oldu ama ilçe olmanın gereksinimleri daha gerçekleştirilemedi. Bizler de Belediye Başkanı olup bu gereksinimleri Lefkemize getirmek için uğraşacağız” ifadelerini kullandı.