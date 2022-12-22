Adil Özgey: Lefke’deki gelişim fark edilecek

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, katıldığı bir televizyon programında projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgey, “Dışarıdan gelen insanların ‘Lefke’de bir gelişim var’ diyebilecekleri projeleri hayata geçireceğiz. Ekibimle birlikte bunların çalışmalarını yaptık” ifadelerini kullandı.

Mevcut başkanın peyzaj konusunda yetersiz olduğunu dile getiren Özgey, “Bir çembere peyzaj yapmak bu kadar mı zor? Peyzaj konusunda kimsenin bize bir şey anlatmasına gerek yok, bu bizim görevimiz… Yemyeşil, pırıl pırıl yapmamız lazım. İnsanlar Lefke’ye geldiği zaman bu farklılığı hissetmesi lazım” dedi.

Özgey, “Ekonomik anlamda Lefkemizi geliştirmedikten sonra bazı ihtiyaçlara karşılık veremeyiz” diyen Özegy, bölgedeki istihdam sorununu devletin çözmesini bekleyemeyiz” ifadelerini kullanarak, istihdam yaratacak projelerin hayat bulmasının önemine değindi.

Hazırladıkları Yedidalga Belediye Plajı Projesi’ne dikkat çekten özgey, finansman kaynağının Türkiye’den sağlanacak bu proje ile istihdamın artacağını ve Lefke’nin ekonomik olarak kalkınacağını aktardı.

Yedidalga plajına yapılak yatırım ile bölgeye insan çekileceğini aktaran Özgey, bu tip projeler ile yola çıktıklarını vurguladı.

“BİZE BİR ŞANS VERİN”

Sözlerinin sonunda bölge halkına seslenen Özgey, “Siyasetçiye güven, günden güne azalıyor. Ben insanlarımıza hak veriyorum. Seçimden seçime konuşup, hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bölge halkıma seslenmek istiyorum; bize bir şans verin… Biz söylediklerimizi yapamıyor isek 4 sene sonra halkımızın karşısına çıkıp oy da istemeyiz” diye konuştu.