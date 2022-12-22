Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu...
Sahte Parayla Iphone aldılar
Sahte Parayla Iphone aldılar
Ölümle tehdit edip darp etti
Ölümle tehdit edip darp etti
banner107

Adil Özgey: Lefke’deki gelişim fark edilecek

UBP’nin Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, “Dışarıdan gelen insanların ‘Lefke’de bir gelişim var’ diyebilecekleri projeleri hayata geçireceğiz” dedi

22 Aralık 2022 Perşembe 15:33
34 Okunma
Adil Özgey: Lefke’deki gelişim fark edilecek



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, katıldığı bir televizyon programında projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgey, “Dışarıdan gelen insanların ‘Lefke’de bir gelişim var’ diyebilecekleri projeleri hayata geçireceğiz. Ekibimle birlikte bunların çalışmalarını yaptık” ifadelerini kullandı.

Mevcut başkanın peyzaj konusunda yetersiz olduğunu dile getiren Özgey, “Bir çembere peyzaj yapmak bu kadar mı zor? Peyzaj konusunda kimsenin bize bir şey anlatmasına gerek yok, bu bizim görevimiz… Yemyeşil, pırıl pırıl yapmamız lazım. İnsanlar Lefke’ye geldiği zaman bu farklılığı hissetmesi lazım” dedi.

Özgey, “Ekonomik anlamda Lefkemizi geliştirmedikten sonra bazı ihtiyaçlara karşılık veremeyiz” diyen Özegy, bölgedeki istihdam sorununu devletin çözmesini bekleyemeyiz” ifadelerini kullanarak, istihdam yaratacak projelerin hayat bulmasının önemine değindi.

Hazırladıkları Yedidalga Belediye Plajı Projesi’ne dikkat çekten özgey, finansman kaynağının Türkiye’den sağlanacak bu proje ile istihdamın artacağını ve Lefke’nin ekonomik olarak kalkınacağını aktardı.

Yedidalga plajına yapılak yatırım ile bölgeye insan çekileceğini aktaran Özgey, bu tip projeler ile yola çıktıklarını vurguladı.

“BİZE BİR ŞANS VERİN”

Sözlerinin sonunda bölge halkına seslenen Özgey, “Siyasetçiye güven, günden güne azalıyor. Ben insanlarımıza hak veriyorum. Seçimden seçime konuşup, hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bölge halkıma seslenmek istiyorum; bize bir şans verin… Biz söylediklerimizi yapamıyor isek 4 sene sonra halkımızın karşısına çıkıp oy da istemeyiz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBPAdil ÖzgeySeçimYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Uluçay, DAÜ-SEN’i ziyaret etti
CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Uluçay, DAÜ-SEN’i ziyaret etti
Sarıçizmeli: Aynı İnanç ve Azimle Hizmete Devam Edeceğiz
Sarıçizmeli: Aynı İnanç ve Azimle Hizmete Devam Edeceğiz
Niyazi Öztürk: Sosyal konutlar ile göçü engelleyeceğiz
Niyazi Öztürk: Sosyal konutlar ile göçü engelleyeceğiz








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim