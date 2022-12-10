Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Kadınlara cinsel organını gösterdi
Kadınlara cinsel organını gösterdi
banner107

Adil Özgey: Ulaşımdaki sıkıntıları çözeceğiz

UBP’nin Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, bölgede yaşanan ulaşım sorununu LAÜ yöneticileri ile birlikte çözeceği projelerin hazır olduğunu açıkladı

10 Aralık 2022 Cumartesi 13:29
25 Okunma
Adil Özgey: Ulaşımdaki sıkıntıları çözeceğiz



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, katıldığı bir televizyon programında projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgenin ekonomik kalkınmasının en önemli konu olduğuna dikkat çeken Özgey, bunun için de kentin turizm ve öğrenciye barışık olmasını gerektiğine dikkat çekti.

Özgey, “Lefke’nin gelişebilmesi üç bacağa bağlıdır. Birinci turizm, ikinci eğitim ve üçüncü sağlıktır. Eğitime ve sağlığa yaptığınız her yatırım sizi belli bir noktaya götürecektir” ifadelerini kullandı.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin çok önemli bir değer olduğuna vurgu yapan Özgey, yerel yönetim ile üniversitenin sıkı işbirliği içinde olması gerektiğine dikkat çekti.

Öğrencilerin en çok ulaşımdan şikayet ettiğine işaret eden Özgey, “Belediye, ulaşım konusunda üniversiteye ne kadar katkı yaptı? Her şeyi okuldan bekleyemeyiz… Belediyemiz, iki veya üç tane otobüs ile okula ulaşımı kolaylaştıracak” dedi.

Öğrencilerin mobilize olmasının kent yaşamını hareketlendirdiğini, ekonomiyi canlandırdığını belirten Özgey, bu nedenle ulaşım sorunun üniversite yönetimiyle birlikte hareket ederek çözüleceğini ifade etti.

Özgey, Lefke’nin 10-15 yıl sonra Kuzey Kıbrıs’ın en önemli yeri olacağını dile getirerek, göreve gelmesi durumunda altyapıya önemli yatırımlar yapacaklarını kaydetti.

Tüm belediyelerin artık geleceğe dönük projeleri hayata geçirmesi gerektiğine dikkat çeken Özgey, kendisinin ortaya koyduğu projelerin bölge halkının isteklerinden oluştuğuna vurgu yaptı.

UBP’nin Lefke Belediye Başkan adayı Özgey, “Ben Lefke’yi çok seviyorum ve bölgeme hizmet etmek istiyorum. Güçlü bir belediyeden istediği kaliteli hizmeti alan mutlu insanlar görmek istiyorum. İşte ben bunun için aday oldum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBPAdil ÖzgeyLefkeSeçimYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Harmancı: Lefkoşa’yı en kötü günlerinden hep beraber ayağa kaldırdık
Mehmet Harmancı: Lefkoşa’yı en kötü günlerinden hep beraber ayağa kaldırdık
Fatma Çimen Tuğlu: Kadınlar Kooperatifi kuracağız
Fatma Çimen Tuğlu: Kadınlar Kooperatifi kuracağız
Sıla Usar İncirli: Borç, yıllardır bahane olarak kullanılıyor
Sıla Usar İncirli: Borç, yıllardır bahane olarak kullanılıyor








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim