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Adil Özgey: Yaşamla iç içe bir halk plajı yaratacağız

UBP’nin Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, Lefke’de halkın denizden tam olarak faydalanamadığına dikkat çekerek, “Yedidalga’da yaşamla iç içe bir halk plajı yaratacağız” dedi.

18 Aralık 2022 Pazar 13:23
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Adil Özgey: Yaşamla iç içe bir halk plajı yaratacağız



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, Lefke bölgesinin turizm potansiyeline dikkat çekti.

Hem yerli halkın, hem de turistlerin kullanabileceği modern bir plaj hizmetinin sunulmadığını kaydeden Adil Özgey, “Denizi ve coğrafyasıyla dünyanın imrendiği Akdeniz gibi bir cennette yaşamamıza rağmen, bizler ülkemizin batısında, Lefke ilçemizde, deniz hizmetlerini tam olarak alamamakta ve konforlu bir plaj deneyiminden mağdur bırakılmaktayız” ifadelerini kullandı.

Adil Özgey, Yedidalga’da halkın denize güvenli bir şekilde girerken plaj hizmetlerinden de makul bedellerle yararlanabileceği yaşamla iç içe bir halk plajı yaratacaklarını belirtti.

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