Ahmet Benli: Birçok proje büyüyerek devam edecek

Ahmet Y. Benli, Gönyeli’de iş yapan ya da yaşayan 50’yi aşkın önemli iş insanı ile kahvaltılı bir toplantıda buluştu, projelerini paylaştı, iş insanlarının önerilerini dinledi. Lefkoşa Concorde Hotel’de gerçekleştirilen kahvaltılı etkinlikte iş insanları kentin geleceği için hayata geçirilmesini bekledikleri projeleri başkan Benli ile paylaştı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da katılarak kısa bir konuşma yaptığı buluşma samimi bir ortamda gerçekleştirdi.

“MERAK ETME, HALLEDERİK” TARZI YÖNETİMİ HİÇBİR ZAMAN BENİMSEMEDİK

Gönyeli Belediye Başkanı ve Gönyeli - Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Yalçın Benli, etkinliğin başında yaptığı konuşmada iş insanlarının, kamu yöneticilerini en iyi anlayan kesim olduğunu belirterek, Gönyeli’de sorumlu bir yöneticilik tavrını benimsediklerini söyledi. “Merak etme, hallederiz” tarzı yönetimi hiçbir zaman benimsemediklerini anlatan Benli, yandaşlık siyaseti yapmadıklarını, popülizmden uzak durduklarını ifade etti. Gönyeli’nin temellerini yeniden kurduklarını, köyden kente dönüşümle birlikte mülkiyetin değer kazandığını, ortaya ciddi bir ekonomik değer çıktığını anlatan Benli, “bu değer işletmelerimize kârlılık, halkımıza da hizmet olarak yansımıştır” dedi.

"GÖNYELİ BELEDİYESİ’Nİ DEVRALDIĞIMDA 160 ÇALIŞANI VARDI BUGÜN YİNE 160 ÇALIŞANI VAR”

Benli, “Lefkoşa’da gördük, Mağusa’da yaşadık, yanlış istihdam politikaları ile büyük yıkımlar yaşandı. Gönyeli Belediyesi’nde ya da Alayköy Belediyesi’nde bu ay çalışanlarımız maaş alacak mı derdi olmadı. İnsanlarımız yarın bizim çöpümüz alınacak mı diye telaş içinde olmadı. 9 bin nüfuslu Gönyeli Belediyesi’ni devraldığımızda 160 çalışanı vardı bugün yine 160 çalışanı vardır” dedi. Benli, istihdam politikasını sıkı tutmanın bedellerini çok ödediğini ifade ederek şunları söyledi: “3 can parçam var. 3’ü de özelde çalışıyor. Benim de elim kolum uzundu, ben de bir yerlere getirebilirdim kendilerini ancak adalet kendinizden başlar. Adaleti ilk önce kendinizde göstereceksiniz ki insanlar sizin adaletinizi anlasın.” Benli sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir kentin azami varabileceği noktayı belirleyen bir takım faktörler vardır. En temel faktör kent insanı faktörüdür. Bir diğeri plan, projedir. Üst ve altyapının planlanması gerekiyordu. Olanca kaynaklarımızı bu reel dönüşüme yönlendirdik. Hem alt hem üst yapısı planlanmış tek kentimizdir Gönyeli. O nedenle Gönyeli’de hizmet kalitesi yüksektir. Gönyeli Belediyesi o nedenle güçlüdür.”

"BİRÇOK PROJE BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Yalçın Benli, projelerin gelişerek süreceğini ifade ederek, çevreden sanata birçok projenin tamamlanma aşamasında olduğunu, daha büyük projelerin ise bu dönemde hayat bulacağını söyledi. Benli, Gönyeli’nin parklarıyla spor alanlarıyla yürüyüş yollarıyla her geçen gün daha da güzelleştiğini belirterek, halkın hizmet kalitesinin de Avrupa ile yarışacağını ifade etti

"ALAYKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDEKİ ATIK SU SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Yalçın Benli, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sorunları sanayicilerle diyalog halinde çözeceklerini ifade ederek, özellikle bölgedeki atık su sorununu çözmek için kolları şimdiden sıvadıklarını söyledi. Benli, bu sorunları da en kısa sürede insanlarımızın gündeminden kaldıracaklarını belirtti.

ERHÜRMAN: HİÇBİR BELEDİYEDE KONUŞULMAYAN PROJELER GÖNYELİ’DE KONUŞULUYOR”

Erhürman, “Gönyeli çok ileride, pekçok kentte henüz hayal edilmeyen projeler ve ihtiyaçlar burada gündeme geliyor” derken, gördüğü ortak heyecandan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Erhürman, “Biz Mağusa’da çöpler nasıl toplanacağı konuşmak zorunda kaldık, Girne’ye gittiğimizde plajlara şu an itibarı ile çok hızlı müdahale başlamazsa kullanım dışı kalma riskini konuşmak zorunda kaldık. Lefkoşa’da 2022 yılında aydınlatma problemini konuşmak zorunda kalıyoruz ve buraya geliyoruz burada bir level yukarıda konuları konuşuyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor.” diye konuştu.

"GÜÇLÜYSENİZ, VİZYONUNUZ VARSA MAZERETİNİZ OLMAZ”

Erhürman konuşmasını şöyle sürdürdü: "Neden 2022’de biz halen daha bazı bölgelerde aydınlatma sorunundan bahsediyoruz. Kıb-Tek’in yetkisindedir elektrik meselesi ben nasıl aydınlatayım şehri mazeretini duyuyoruz. Benli başkana bunu sorduğumuzda ‘malzemeyi ben aldım, Kıb-Tek personelinin de mesaisini ödedim aydınlatmayı hallettim’ cevabını alıyorum. Demek ki isteyince oluyor.”