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Ahmet Benli: Gönyeli ve Alayköy'de kalkınma sürecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak örgütü, dün akşam düzenlediği dayanışma gecesinde “Biz Buradayız” mesajı verdi.

16 Aralık 2022 Cuma 15:52
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Ahmet Benli: Gönyeli ve Alayköy'de kalkınma sürecek



Gönyeli Ocak Örgütü binasında. Oldukça coşkulu bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte sık sık “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganları atıldı. Benli’nin Gönyeli’ye verdiği hizmetlerin ortada olduğuna vurgu yapan Gönyelililer, aynı hizmetin gelecek dönem de devam edeceğini ve Gönyeli’nin yüksek yaşam kalitesine ulaşacağını ifade ettiler. Etkinliğe katılan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli Ocak Örgütü’nde toplanan kalabalığa hitap etti. 

AHMET Y. BENLİ: GÖNYELİ VE ALAYKÖY’DE KALKINMA SÜRECEK
Gönyeli Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Y. Benli, bu ülkenin en çağdaş kentini ve en güçlü belediyesini ilkeli, dürüst, çağdaş bir anlayışla yarattıklarını söyledi. “Tek yürek olacak, kenetlenecek, bu güzelliği ve gelişmeyi koruyacağız” diyen Ahmet Y. Benli, kendisine ve ekibine yönelik ilgiye, desteğe ve güvene teşekkür etti. “İlkeli durmasak, dürüst davranmasak, Gönyeli bu noktada olmazdı” diyen Benli, seçimlerin kalkınmanın sürdürülmesi ile belediyenin çökertilmesini simgeleyen zihniyet arasında olduğunu ifade etti. “Bu ülkenin en ileri, en güçlü, en çağdaş belediyesi hangisidir” sorusuna samimiyetle herkesin yanıt vermesini isteyen Benli, “Bizler yandaş istihdamla, savurganlıkla, partizanlıkla uğraşmadık. Bu ülke hangi belediyelerin, hangi zihniyetle ve nasıl çökertildiğini gördü. Bizi de gördü. Eserimiz ortadadır” şeklinde konuştu. CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Adayı Benli, yeni hayalleri için yine halkla birlikte çalışacaklarını, pek çok büyük ölçekli projeyi daha hayata geçireceklerini, Gönyeli Alayköy belediyelerini koruyarak, halkın yaşam ve hizmet kalitesini geliştireceklerini sözlerine ekledi.

ERHÜRMAN: GÖĞSÜMÜZÜ GERE GERE HER YERDE GÖNYELİ’Yİ ÖRNEK GÖSTERİYORUZ
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim süresince gittikleri her yerde Gönyeli’yi örnek gösterdiklerini, Gönyeli nasılsa, Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt’un da öyle olacağını kaydetti. Gönyeli’nin köyden kente nasıl dönüştüğünü, Lefkoşa’daki birçok hizmetle yarıştığını hatta geçtiğini birilerinin unutturmaya çalıştığını ifade eden Erhürman, “Biz balık hafızalı değiliz, her şeyi hatırlıyoruz. Nereden başladık nereye geldik onu da çok iyi biliyoruz. Ahmet Benli ve ekibi nasıl bir marka kent yarattı, onu da biliyoruz” dedi. Gönyeli’nin kararını verdiğini ve hizmete devam dediğini vurgulayan Erhürman, “Biz buradayız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPGönyeliAhmet BenliSeçimYerel SeçimAlayköy
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