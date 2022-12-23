Ahmet Benli: Yeni spor kompleksi için projelerimiz hazır

Alayköy’de ise başarılı işlere imza atıldığını, oradaki yapının korunacağını, güç birliği içerisinde halkın yaşam kalitesinin artırılacağını ifade etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Y. Benli, Gönyeli Spor Kulübü, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Gönyeli Tenis Kulübü, Gönyeli Darts Birliği ile Gönyeli Yükseliş Hentbol kulüplerini ziyaret etti.

Benli ziyaretlerinde Gönyeli Belediyesi’nin temellerinin yeniden kurulduğu süreci anlattı, geleceğe güvenle baktıklarını belirtti.

“Bu seçim, kalkınma ve güçlü belediyecilik ile açık ve dürüst yönetim anlayışının yeniden onaylanacağı bir dönüm noktası olacak” diyen Benli, diğer tercihin geçmişte örnekleri yaşanan partizan istihdam, savurganlık ve yandaş yönetim anlayışı ile belediyenin çökertilmesi riski olduğuna dikkat çekti.

“Biz buradayız, Gönyeli ve Alayköy halkı içini ferah tutsun” diyen Benli, hem Gönyeli hem de Alayköy hem de Yılmazköy halkının spora olan tutkusundan da hayranlıkla söz etti.

“SPORA YÖNELİK PROJELER”

Benli, spora yönelik yeni projelerini de anlattı:

“Önemli sportif tesislerini hayata geçirecek Gönyeli’deki projelerimiz kapsamında stadyumun yenilenmesi ve yeni bir kapalı spor salonunun inşası var. Kıbrıs’ta futbol Gönyeli’den ayrı düşünülemez. Modern bir mimari ve fiziki altyapısı ile stadyumumuz 2500 seyirci kapasitesine göre yenilenecek. Gönyeli Spor Kompleksi Projesi kapsamında stadyuma ek olarak 350 seyirci kapasiteli yeni bir kapalı spor salonu yapılacak. Ayrıca futbol akademisi için antrenman alanları yeniden düzenlenirken, voleybol ve basketbol sahaları da kentin hizmetine sunulacak. İhaleye çıkılan ancak pandemi nedeniyle tamamlanamayan kapalı tenis kortunun hizmete açılması bu dönemde gerçekleşecek” dedi.

Benli, “Alayköy’ün futbol stadyumu yenilecek. Alayköy ve Yılmazköy’ün halı sahalarının hizmet ve kalite standartları yükseltilirken, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile yeni sosyal alanlar yaratılacak” bilgisini de verdi.