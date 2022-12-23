Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu...
banner107

Ahmet Benli: Yeni spor kompleksi için projelerimiz hazır

CTP'nin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli’de köyden kente dönüşüm sürecini tamamladıklarını, pek çok ciddi yatırım yaptıklarını, şimdi özellikle spor ve sanata yönelik daha büyük ölçekli projelere yöneleceklerini söyledi.

23 Aralık 2022 Cuma 17:52
1 Okunma
Ahmet Benli: Yeni spor kompleksi için projelerimiz hazır



Alayköy’de ise başarılı işlere imza atıldığını, oradaki yapının korunacağını, güç birliği içerisinde halkın yaşam kalitesinin artırılacağını ifade etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Y. Benli, Gönyeli Spor Kulübü, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Gönyeli Tenis Kulübü, Gönyeli Darts Birliği ile Gönyeli Yükseliş Hentbol kulüplerini ziyaret etti.

Benli ziyaretlerinde Gönyeli Belediyesi’nin temellerinin yeniden kurulduğu süreci anlattı, geleceğe güvenle baktıklarını belirtti.

“Bu seçim, kalkınma ve güçlü belediyecilik ile açık ve dürüst yönetim anlayışının yeniden onaylanacağı bir dönüm noktası olacak” diyen Benli, diğer tercihin geçmişte örnekleri yaşanan partizan istihdam, savurganlık ve yandaş yönetim anlayışı ile belediyenin çökertilmesi riski olduğuna dikkat çekti.

“Biz buradayız, Gönyeli ve Alayköy halkı içini ferah tutsun” diyen Benli, hem Gönyeli hem de Alayköy hem de Yılmazköy halkının spora olan tutkusundan da hayranlıkla söz etti.

“SPORA YÖNELİK PROJELER”

Benli, spora yönelik yeni projelerini de anlattı:

“Önemli sportif tesislerini hayata geçirecek Gönyeli’deki projelerimiz kapsamında stadyumun yenilenmesi ve yeni bir kapalı spor salonunun inşası var. Kıbrıs’ta futbol Gönyeli’den ayrı düşünülemez. Modern bir mimari ve fiziki altyapısı ile stadyumumuz 2500 seyirci kapasitesine göre yenilenecek. Gönyeli Spor Kompleksi Projesi kapsamında stadyuma ek olarak 350 seyirci kapasiteli yeni bir kapalı spor salonu yapılacak. Ayrıca futbol akademisi için antrenman alanları yeniden düzenlenirken, voleybol ve basketbol sahaları da kentin hizmetine sunulacak. İhaleye çıkılan ancak pandemi nedeniyle tamamlanamayan kapalı tenis kortunun hizmete açılması bu dönemde gerçekleşecek” dedi.

Benli, “Alayköy’ün futbol stadyumu yenilecek. Alayköy ve Yılmazköy’ün halı sahalarının hizmet ve kalite standartları yükseltilirken, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile yeni sosyal alanlar yaratılacak” bilgisini de verdi.

Son Güncelleme: 23.12.2022 18:57
Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimGönyeliAlayköyBenliCTP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıla Usar İncirli: Ekonomik ve sosyal yaşama katkısı olacak
Sıla Usar İncirli: Ekonomik ve sosyal yaşama katkısı olacak
Gönyeli göleti Doğa Park’a dönüşecek
Gönyeli göleti Doğa Park’a dönüşecek
Mehmet Harmancı: Şüphesiz Lefkoşa’da yine Hep Beraber Kazanacağız
Mehmet Harmancı: Şüphesiz Lefkoşa’da yine Hep Beraber Kazanacağız








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim