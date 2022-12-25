Akansoy: Seçimlerle ilgili değerlendirilecek çok konu var

Akansoy'un seçim değerlendirmesi şu şekilde:



Cumhuriyetçi Türk Partisi, 7 Belediye Başkanlığını kazanarak, önemli bir başarı elde etmiştir.

UBP 6, TDP 1, DP 1 ve 3 de bağımsız aday seçimlerde başarılı olmuştur.

Yine 6 İlçenin 3 tanesi bundan sonra CTP'li Belediye Başkanları tarafından yönetilecektir. Mağusa, Girne, Lefke...

Ülke genelinde kazanan tüm Belediye Başkanlarını kutlarım.

Seçimlerle ilgili konuşulacak, değerlendirilecek elbette çok konu vardır. Bunu yapacağız.

CTP ilkeleri doğrultusunda, kararlılıkla ve cesaretle mücadelesini sürdürmeye devam edecek.

Yapacak çok işimiz var ve yapacağız.

CTP halkın partisidir, halkın beklentileri çerçevesinde mücadelesinden bir milim sapmadan çalışacaktır.