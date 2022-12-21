Amcaoğlu: Artık bazı şeyler geriye gitmeye başladı

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Amcaoğlu, “Gönyeli’de birçok problem var. En büyük sıkıntı yönetim tarzından kaynaklanıyor. Alt yapı konusunda ciddi sıkıntı var. Kanalizasyon konusundaki sıkıntıları da herkes kabul ediyor. Zaten görüntü ortadadır. Trafikte de ciddi sıkıntı var. Öte yandan hayvan barınağı ile ilgili ciddi sıkıtılar ve eleştiriler ortaya çıkmıştır. Gönyeli-Yenikent spor anlamında hak ettiği noktada değil. Yapılan işler var. Onlar için de önceki başkanlara teşekkür etmek gerekiyor. Ama artık bazı şeyler geriye gitmeye başladı. O yüzden değişim şart. Hizmet için geliyorum ve iki dönemde hedeflerimi tamamlayıp, bayrağı bizden daha ileriye taşıyacak kişilere devretmeyi düşünüyorum” dedi.

Amcaoğlu, “Alayköy sanayi bölgesi ciddi gelişen bir bölge. Ancak çok sıkıntıları olan bir bölge... Bir düzen intizam yok. Çevre kirliliği alıp başını gitti. Kanalizasyon sistemi yok. Lağım suları yollara deşarj ediliyor. Bütün gün vidanjörler çalışıyor. Kanalizasyon sorunu hem sanayinin hem de Alayköy’ün ana sorunu. Alayköy’ün de kanalizasyon sorunu var. Ama Gönyeli Belediyesi Lefkoşa Türk Belediyesi ile kavgalı, mahkemelik oldu kanalizasyon konusunda. Göreve geldikten sonra LTB ile diyalog kurup bu sorunu çözmek zorundayız” dedi.