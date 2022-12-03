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Amcaoğlu: “Bölgemiz sanatın ve sporun başkenti olacak”

UBP’nin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, “Bölgeyi kültürün, sanatın ve sporun başkenti yapacağız” dedi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 15:55
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Amcaoğlu: “Bölgemiz sanatın ve sporun başkenti olacak”



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli’nin kültürel ve sanatsal anlamda faaliyetlerinin çok yetersiz olduğunu, sportif alanlarda da yerel yönetimin daha aktif olması gerektiğini söyledi.

Kültürel, sanatsal ve sportif anlamda hazırladıkları projeler ile Gönyeli -Alayköy beldesinin ‘Sanatın ve sporun Başkenti’ ünvanını alacağını kaydeden Amcaoğlu, özellikle spor kulüplerinin kurumsallaştırılmasına öncelik vereceklerini belirtti.

İstihdam konusunda çok hassas olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu, belediyenin mali disiplin içerisinde yönetileceğini söyleyerek, “İstihdam konusunda çok hassasım ve bu konuyu her platformda dile getiriyorum. İhtiyaç olmadıkça istihdam yapılmayacak. Mali disiplin bizim önceliğimizdir” dedi.

“ALAYKÖY’DEKİ ÇALIŞMA DÜZENİ AYNEN DEVAM EDECEK”

Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli ve Alayköy’ün birleşmesi sonrasında Alayköy Belediyesi’nde çalışanların mevcut çalışma düzenlerinin devam edeceğini ifade etti. Amcaoğlu, “Çalışanların içi rahat olsun. Düzenleri bozulmayacak” ifadelerini kullandı.

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