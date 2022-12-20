Amcaoğlu: Çocuk Bilim Merkezi çocuklarımızın gelişimine değer katacak

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde çocuktan, gençlere, yetişkinlerden bakıma muhtaç büyüklerimize kadar herkese kucak açacak şekilde hareket edeceklerini kaydeden Amcaoğlu, Gönyeli’ye çağdaş hizmet getirmek için aday olduğuna dikkat çekti.

Çocukların gelişiminin önemine değinen Amcaoğlu, Yenikent Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi projesi ile çocukların çevrelerine duyduğu merak; çevrelerinde olup bitenleri anlamak, kavramak, öğrenmek konusundaki çalımalar yapılacağını belirtti.

Hüseyin Amcaoğlu, Çocuk Bilim Merkezi’nin keşfetmeye, deneyimlemeye, gözleme dayalı çalışmalara yönelik olacağını kaydederek, “Teknolojik donanımlar ve çocuk oyun alanlarının iç içe olması sayesinde bilimi, eğlence ve yaratıcılıkla buluşturan Merkez, çocuklara gerçek bir deneyim yaşatmayı amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Merkez içerisinde simülasyon salonu, deney atölyesi ve bilim müzesi olacağına vurgu yapan Amcaoğlu, “Merkez ile çocuklarımızın gelişimine değer katacağız” dedi

Belediyeciliğin sadece çöp toplamak, yol, kaldırım yapmak olmadığını ifade eden Hüseyin Amcaoğlu, “Herşey Gönyeli Alayköy için” dedi.