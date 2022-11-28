Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
banner107

Amcaoğlu: “Etiket ya da rozete göre hizmet etmedim, etmeyeceğim”

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gönyeli – Alayköy Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Hüseyin Amcaoğlu, tüm işlerde ve görevlerde olduğu gibi heyecan ve motivasyonun belediye başkanlığında da önemli olduğunu; heyecan ve motivasyon bittiği zaman bırakmayı bilmenin ise en önemli erdem olması gerektiğini vurguladı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 10:03
21 Okunma
Amcaoğlu: “Etiket ya da rozete göre hizmet etmedim, etmeyeceğim”



Hüseyin Amcaoğlu, Kanal T’de katıldığı televizyon programında, Gönyeli – Alayköy belediye başkan adaylığını değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

-“Aynı işi uzun süre yaptığınızda heyecan ve motivasyon bitiyor”

Hüseyin Amcaoğlu, “Bir işi çok uzun süre yaptığınızda başta hissettiğiniz heyecan, motivasyon ve başarı hırsı ortadan kaybolur” dedi. Amcaoğlu şöyle devam etti:

“Bu her insan için geçerlidir. Bütün olay kişinin zirvedeyken görevi yeni ve güvenilir birine, yeni bir heyecana devretmeyi bilmesidir. Bırakmayı bilmek, o iş yerinin ya da kurumun gelecekte de hayır edebilmesi için gösterilmesi gereken en önemli erdemdir”.

-“Gönyeli, Alayköy, Yılmazköy ve Kanlıköy’e hizmet en büyük derdim olacak”

Partisinin, Gönyeli Alayköy Belediye Başkan adaylığı görevini kendisine verdiğini belirten Amcaoğlu, bugüne kadar kendisine verilen her iş ve görevi layıkıyla yerine getirdiğini, hiç kimseye etiket ya da rozete göre hizmet etmediğini söyledi.

Hüseyin Amcaoğlu, geçmiş görevlerinde tüm çabasının vatandaşa hizmet olduğunu, bundan sonra da Gönyeli, Alayköy, Yılmazköy ve Kanlıköy’de yaşayan herkese en iyi ve en adil şekilde hizmet etmenin en büyük derdi olacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Amcaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: "Siyaset uzun soluklu bir iştir"
Arıklı: "Siyaset uzun soluklu bir iştir"
Arter, adaylığını geri çekti...
Arter, adaylığını geri çekti...
Harmancı: “Şüphesiz beraber başarmaya devam edeceğiz”
Harmancı: “Şüphesiz beraber başarmaya devam edeceğiz”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim