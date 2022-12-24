Amcaoğlu: Kazanacağımızdan şüphemiz yok

UBP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli ve Alayköy’ün eksiklikleri ve sıkıntılarının tespit edilerek, projelerin hazırlandığını söyledi. Amcaoğlu; “Göreve geldiğimizde alanında uzman arkadaşlarımızın hazırladığı projelerimiz bir bir devreye girecek” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Amcaoğlu, 26 Aralık itibariyle göreve geleceklerini ve Gönyeli, Yenikent, Alayköy, Yılmazköy ve Kanlıköy için hiç vakit kaybetmeden ve mesai gözetmeden çalışmaya başlayacaklarına vurgu yaptı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin gelirlerinin iyi olduğunu fakat bu gelirin doğru ve rasyonel bir şekilde kullanılmadığına dikkat çeken Amcaoğlu, “Eldeki geliri öncelikli sıkıntılar için kullanacağız. Dış finansman kaynağı sağlayacağız. Belediyenin özel sektörle yapacağı birçok iş birliği ile de projeler hayata geçirilecek. Bu konuda temas ve bağlantılarımız da var. Bugüne kadar geliştirdiğimiz tüm ilişkileri Gönyeli-Alayköy Belediyesi için kullanacağız” dedi.

Amcaoğlu, “Gönyeli’de, Alayköy’de, Yılmazköy’de, Kanlıköy’de kısacası beldemizde artık değişim zamanı geldi. Bu seçimi kazanacağımızdan şüphemiz yok” diye konuştu.