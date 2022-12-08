Amcaoğlu kendinden emin

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gönyeli – Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, yerel yönetimler konusunda aldığı eğitime ve yıllar içinde kamu yönetiminde kazandığı tecrübeyi hatırlatarak, insan odaklı sürdürülebilir projeleri yapmak için aday olduğunu kaydetti.

“Seçim sonuçlarıyla ilgili endişem yok, kazanacağım” diyen Amcaoğlu, seçim kampanyasının çok iyi geçtiğini ifade ederek, halktan gördüğü yoğun ilgiye teşekkür etti.

“Artık değişim zamanı geldi” diyen Amcaoğlu reformlardan ve değişimlerden korkmamak gerektiğini söyledi.

Belediyedeki bütçenin gelir-gider dengesini sağlamanın önemine dikkat çeken Amcaoğlu, “Her reform sancılıdır; belediyeler reformu çerçevesinde yeni dönemde de bir geçiş süreci yaşanacaktır. İşte burada tecrübemiz ile yeni dönemi şekillendireceğiz” dedi.

Amcaoğlu, aldığı her görevde, konunun uzmanlarına danışarak ilerleme prensibine sahip olduğuna vurgu yaparak, “Kapım önceki yıllarda olduğu gibi herkese ve her zaman açık olacaktır” diyerek kent yönetiminin bir sinerjiyle yapılacağı mesajını verdi.