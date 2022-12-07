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Amcaoğlu: "Kültür ve sanata gereken değeri vereceğiz"

UBP Gönyeli Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, “Gerçekçi ve gerek kısa sürede, gerekse orta vadede hayata geçirilebilecek proje çalışmaları yaptık” dedi

07 Aralık 2022 Çarşamba 11:44
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Amcaoğlu: "Kültür ve sanata gereken değeri vereceğiz"



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gönyeli - Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, seçim kampanyası kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Amcaoğlu, gerçekçi ve hem kısa sürede hem de orta vadede hayata geçirilebilecek projeler hazırladıklarını ve kimseye hayal sunmadıklarını vurguladı.

"Büyük düşünüyoruz"

Başkan Adayı Amcaoğlu, “Gönyeli-Alayköy halkı ile birlikte büyük düşünüyoruz, büyük hedeflere yürüyeceğiz” dedi. Hüseyin Amcaoğlu, “çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onları en güvenli, en düzenli ve en temiz ortamda büyütecek ve yetiştireceğiz. Bütün bunlar için plan ve projelerimizi yaptık. 26 Aralık itibariyle değerli halkımızın takdiriyle işimizin başında olacağız” dedi.

"Kültür ve sanata gereken değeri vereceğiz"

Hüseyin Amcaoğlu, şunları söyledi:

“Hayal sunmuyoruz. Gerçekçi proje çalışmaları yaptık. Bu projelerin bazılarını kısa sürede, bazılarını orta vadede tamamlayacağız. Gereken finans kaynaklarını da en kısa sürede bulup, Gönyeli - Alayköy Doğal Park ve Yeşil Alan projesi, Çocuk Bilim Merkezi ve Mesleki Gelişim Okulu, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projelerimizi hayata geçireceğiz.”

“Çocuklarımıza, gençlerimize kültür ve sanatın toplumların hayatında ne kadar önemli olduğunu anlatmak da bizim görevimiz olacak. Kültür - sanat geçtiğimiz dönemlerde hak ettiği değeri göremedi ama bundan sonra görecek. Folklorcularımız, sanatçılarımız da bundan sonra bizlerle olacak, bizimle birlikte çalışacak.”

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Hüseyin AmcaoğluYerel SeçimSeçim
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