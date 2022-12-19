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Amcaoğlu: Modern Barınak Projesi hayata geçecek

UBP’nin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, hayvan dostu belediyecilik anlayışıyla yola çıktıklarını, hayata geçirecekleri Modern Barınak Projesi ile sokak hayvanlarının çağdaş bir ortama kavuşacağını açıkladı

19 Aralık 2022 Pazartesi 10:16
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Amcaoğlu: Modern Barınak Projesi hayata geçecek



UBP’nin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, yerel yönetimlerin sadece insanlar için değil tüm canlılar için önemli olduğunu kaydetti. Bu çerçevede bugün büyük bir sorun yaratan sokak hayvanları ile ilgili hazırladıkları Modern Barınak Projesi’nden bahseden Amcaoğlu, “Bu proje ile can dostlarımız için sıcak bir yuva, beslenme ve bakım evi ile düzenli sağlık kontrollerinin yapılacağı bir rehabilitasyon merkezi oluşturacağız” dedi.

Modern Barınak Projesi’nin ayrıntılarını açıklayan Amcaoğlu, “Tesis, barınma alanları, gezinme alanları, muayene odası, ameliyat odası ve laboratuvar bölümleri ile tüm can dostlarımıza sağlıklı bir yaşam alanı sağlayacak şekilde tasarlandı” dedi.

“VETERİNERLERLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Çağdaş bir belediyecilik vizyonu ile hazırlanan Modern Barınak Projesi çerçevesinde Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile protokol imzalanacağını da kaydeden Hüseyin Amcaoğlu, “Barınakta yaşayan hayvanlarımız kısırlaştırılacak; devamında da bölge veterinerleri ile ortak çalışma yaparak sokak hayvanlarımızın kısırlaştırılması sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“Her şey Gönyeli Alayköy için” diyen Amcaoğlu, ortaya konan projelerin bir bir hayata geçeceğinin sözünü verdi ve ekledi: “İmzamız bir sözümüz bir”

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