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Amcaoğlu: Yılmazköy hak ettiği hizmeti alacak

Ulusal Birlik Partisi Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu Yılmazköy ziyaretinde projelerini anlattı, köyün hak ettiği hizmeti alacağı sözü verdi 

11 Aralık 2022 Pazar 10:50
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Amcaoğlu: Yılmazköy hak ettiği hizmeti alacak



Ulusal Birlik Partisi Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Yılmazköy’ü ziyaret etti.
Amcaoğlu’na ziyaretlerinde Maliye Bakanı Alişan Şan da eşlik etti. 
Vatandaşlarla bir araya gelen Amcaoğlu, bölgenin sorunlarını dinledi, vatandaşlarla görüş alış verişinde bulundu. 
Yılmazköy’de çok ciddi aydınlatma sorunu yaşandığını söyleyen Amcaoğlu, “Aydınlatma ve asfalt sorunu var. Bunlar belediyenin temel yapması gereken işler ama ihmal edilmiş. Göreve geldiğimiz zaman aydınlatma ve köy yollarının asfaltlanması için gerekli projelerimizi hazırlamış durumdayız” dedi. 
Yılmazköy sakinlerinin hak ettiği hizmeti alacağına vurgu yapan Amcaoğlu, köyün çocuk parkı ihtiyacı olduğunu ve bunun için de gerekli adımı atacaklarını belirtti. 
Amcaoğlu, “Çocuk parklarının  yanı sıra mevcut halı sahanın bulunduğu bölgedeki arazileri inceledik. Burada Vakıflar İdaresi’ne ait arazi var. Biz göreve geldiğimizde bu arazinin belediyeye tahsis edilmesini sağlayıp burayı yeşillendireceğiz. İnsanların sosyalleşebileceği, çocuklarıyla vakit geçirebileceği, aktivite yapabileceği bir park haline getireceğiz.  Bu konuda da biz ödevimizi yaptık ve projemizi hazırladık” diye konuştu.

KULÜP BİNASI TADİL EDİLECEK 

Yılmazköy Spor Kulübü’nün futbol takımının oldukça başarılı olduğunu ve yerel yönetim olarak Yılmazköy’e gerekli desteği vereceklerini söyleyen Amcaoğlu, “Tribün ve soyunma odası zaten Türkiye Cumhuriyeti’nin kaynaklarıyla yapılıyor. Müsteşar olarak bu konunun takibini yapmıştım. Belediye Başkanı olduğumuz zaman da kulüp binasının tadilata ihtiyacı var, bunu yapıp, gençlerin güzel bir kulüpte spor yapmasına olanak sağlayacağız” dedi.  

“KIRSAL KESİM ARSASI İÇİN GİRİŞİM YAPACAĞIZ”

Hüseyin Amcaoğlu, Yılmazköy gençliğinin köylerinde kalabilmesi için kırsal kesim arsasına ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Bu konu yerel yönetim ile merkezi hükümet ile istişareli götürülebilecek bir konudur. Yer tespitiyle ilgili biz gerekli çalışmayı yaptık. Göreve geldiğimiz zaman hükümet ile istişare içerisinde gençleri bu olanaktan faydalandırmak için çalışacağız” şeklinde konuştu. 
Yılmazköy sakinleri Amcaoğlu ve ekibini köylerinde görmekten dolayı memnun olduklarını ifade etti, Amcaoğlu’nun genç, çalışkan ve vizyon sahibi bir kişilik olmasıyla köylerine hizmeti getireceğinden şüpheleri olmadığını kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
UBPHüseyin AmcaoğluGönyeliYılmazkaaöyYerelseçimler
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