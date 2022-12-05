Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

Arıklı: Bu birlikle 18 belediyeyi de alırız

Ulusal Birlik Partisi, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda büyük aday tanıtım şöleni düzenliyor... 

05 Aralık 2022 Pazartesi 18:01
0 Okunma
Arıklı: Bu birlikle 18 belediyeyi de alırız



CANLI AKTARIM-ÖZEL HABER

Koalisyon ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı  şölende partililere seslendi... 
Arıklı'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
-Biz bu hükümeti kurarken yerel seçimlerde de ittifak kurmak konusunda anlaştık. Madem ki 2027'ye kadar beraberiz 3 seçimde de ittifak yapalım. Bir olalım, diri olalım dedik. 
-Biz milli davada bir olan Türkiye ile yürüyen siyasi partileriz. Göreceksiniz bunun hasadını 25 Aralık gecesinde hep birlikte alacağız. Bizim için UBP, YDP, DP yok, milli birlik yolunda yürüyen mutabakat iktidarı ve insanları var. 
-Biz bu yolda birlik ve beraberliğimizi bozmazsak gönül birliği ile yolumuza devam edersek 18 belediyenin hepsini de alırız inşallah.
-Biz dedik ki, bu seçimler sıradan değil, bu seçimler Türkiye ile birlikte bu yolu yürümek isteyenlerle, Brüksel'le birlikte yürümek isteyenlerin kavgasıdır dedik. 
-Erhürman Meclis'te kalktı dedi ki sıradan bir yerel seçimi bile milli dava haline getirdiğiniz. Bu sırada İncirli Bürksel'de destek istiyordu. Doğrudur bu seçimler AB'nin İsa'nın 12 havarisini temsil eden bayrağı ile yürümek isteyenlerle, ay yıldızlı bayrakla yürümek isteyenlerin kavgasıdır. Biz Ankara'dayken, onlar Bürksel'deydi. 
- Bu seçimlerde şayet, 3'lü ittifak güç kaybederse ertesi gün milli davayı tartışmaya açacaklar. Biz buna izin vermeyeceğiz.

Son Güncelleme: 05.12.2022 19:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasipoğlu: Birileri konuşuyor, UBP yapıyor
Hasipoğlu: Birileri konuşuyor, UBP yapıyor
“Derdimiz koltuk değil”
“Derdimiz koltuk değil”
Tuver, Türkmenköy’deki yurttaşlarla bir araya geldi
Tuver, Türkmenköy’deki yurttaşlarla bir araya geldi








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim