Arıklı: Bu birlikle 18 belediyeyi de alırız

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Koalisyon ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı şölende partililere seslendi...

Arıklı'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Biz bu hükümeti kurarken yerel seçimlerde de ittifak kurmak konusunda anlaştık. Madem ki 2027'ye kadar beraberiz 3 seçimde de ittifak yapalım. Bir olalım, diri olalım dedik.

-Biz milli davada bir olan Türkiye ile yürüyen siyasi partileriz. Göreceksiniz bunun hasadını 25 Aralık gecesinde hep birlikte alacağız. Bizim için UBP, YDP, DP yok, milli birlik yolunda yürüyen mutabakat iktidarı ve insanları var.

-Biz bu yolda birlik ve beraberliğimizi bozmazsak gönül birliği ile yolumuza devam edersek 18 belediyenin hepsini de alırız inşallah.

-Biz dedik ki, bu seçimler sıradan değil, bu seçimler Türkiye ile birlikte bu yolu yürümek isteyenlerle, Brüksel'le birlikte yürümek isteyenlerin kavgasıdır dedik.

-Erhürman Meclis'te kalktı dedi ki sıradan bir yerel seçimi bile milli dava haline getirdiğiniz. Bu sırada İncirli Bürksel'de destek istiyordu. Doğrudur bu seçimler AB'nin İsa'nın 12 havarisini temsil eden bayrağı ile yürümek isteyenlerle, ay yıldızlı bayrakla yürümek isteyenlerin kavgasıdır. Biz Ankara'dayken, onlar Bürksel'deydi.

- Bu seçimlerde şayet, 3'lü ittifak güç kaybederse ertesi gün milli davayı tartışmaya açacaklar. Biz buna izin vermeyeceğiz.