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Arter, adaylığını geri çekti...

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 25 Aralık’ta yapılacak seçimlerde aday olmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

27 Kasım 2022 Pazar 16:33
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Arter, adaylığını geri çekti...



Arter'in açıklaması şu şekilde:

Kamuoyuna Açıklama;
Bilindiği üzere 2014 ve 2018 seçimlerine birçok partinin bağımsız ortak Belediye Başkan adayı olarak katıldım. Oysaki 25 Aralık 2022 seçimlerinde geçmişte destek olan siyasi partilerce şahsımın bağımsız ortak adaylığı konusunda konsensus sağlanamadı.
Dün yaptığım adaylık açıklamamdan sonra çok güçlü bir halk desteğini yanımda gördüm.
Herkese sonsuz teşekkür ederim.
Ancak son 24 saat içerisinde yaşanan siyasi hareketlilik tarafımdan dikkate alınarak beni koşulsuz destekleyen geniş seçmen kitlesinin bağlı bulundukları siyasi partilerle sorun ve mağduriyet yaşamamaları adına, ailece, 25 Aralık 2022 seçimlerinde aday olmama kararı aldık.
Gerek görülmesi halinde konu ile ilgili geniş açıklamaları daha sonra yapabileceğimi bildiririm.
Tüm halkımıza saygılar sunarım.
İSMAİL ARTER

Son Güncelleme: 27.11.2022 17:38
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