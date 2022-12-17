Yapılan değerlendirmede son hafta içinde yapılması gereken çalışmalar konusunda istişareler yapıldı.

YDP MYK sı İskele bölgesinde daha aktif bir kampanya için yeni görevlendirmeler de yaptı. Buna göre; İskele Seçim Komite Başkanlığına Bülent Taşköprülü getirilirken, İskele Merkez Seçim Komite Başkanlığına Mustafa Yıldız, Mehmetçik Bölgesinde Seçim Komite Başkanlığına Ümit Şaban Köse, Erenköy- Karpaz Seçim Ko mite Başkanlığına Musa Nurçin getirildi.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Genel Başkan Sekreteri Talip Atalay Yerel seçimlerde son düzlüğe girildiğini Milli Mutabakat Hükümetinin bu seçimlerde güçlü bir sınav vereceğini söyledi. Atalay;"18 Belediyenin 18 ini de almak için yola çıktık. Her siyasi parti ve adaylar projelerini halka anlattı. Anlatmaya da devam ediyor. Demokrasilerde son sözü halk söyler. Halk daha iyi hizmet almak için Merkezi Hükümetin adaylarına oy verecektir diye düşünüyoruz" dedi.