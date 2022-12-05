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Ataoğlu: "Artık sahada olmamız gerekiyor"

Ulusal Birlik Partisi, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda büyük aday tanıtım şöleni düzenliyor... 

05 Aralık 2022 Pazartesi 18:11
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Ataoğlu: "Artık sahada olmamız gerekiyor"



CANLI AKTARIM-ÖZEL HABER

Koalisyon ortağı DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu  şölende partililere seslendi... 
Ataoğlu'nun  konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

UBP-DP-YDP olarak bir ittifak sağlandı. Tek galiemiz memleketimiz, insanımız.. Tek hedefimiz var KKTC.. 25 Aralık seçim günü ve o güne kadar geçen süre içerisinde hep birlikte olacağız.  Bu süre içerisinde birlik ve beraberliğimizi, omuz omuza yürümemizi, kapı kapı gezmemizi, birbirimizle didişmeden, beraberlik içinde üç partinin belediye meclis üyeleri olarak tek bir şemsiye altında yürümeyi asla bırakmayalım.
Birlik ve beraberlik gücümüzü gösterdiğimiz durumda ortaya çıkacak sonuçtan hep birlikte gurur duyacağız. Belediye meclis üyeleri arasında kendi içinde bir yarış olabilir ama belediye başkanı adaylarımızdan asla sapmadan, adayımızın yanında dimdik durarak kazanmamız için elimizden geleni yapmamız lazım. Birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozmasına izin vermeden, 25 Aralık gecesi zafer kutlamamıza  kimsenin engel olmasına izin vermeyelim. 
Yolumuz uzun, bu yolculuk içerisinde samimiyet çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürürsek kazanacağız. Artık sahada olmamız gerekiyor. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu yolda yürümekten dolayı duyduğum mutluluğu dile getirirken, aydınlık günler, aydınlık yarınlar hepimizindir.

Son Güncelleme: 05.12.2022 19:22
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