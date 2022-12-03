Bakırcı: “Bölgemizi kalkındıracak projelerimiz hazır”

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, Erenköy ve Karpaz’ın doğal güzelliklerini koruyacaklarını kaydetti.

Çevremizi ve sahillerimizi koruyacağız ancak ekonomik hareketliliği de sağlayacağız” diyen Bakırcı, bölgenin ekonomik olarak kalkınması için projeler hazırladıklarını belirtti.

Bakırcı, “Bölgemizi değerli kılan en önemli özelliklerden biri olan çevremizi, sahillerimizi ve sınırlarımız içerisinde yaşayan tüm canlıları korumak ve gelecek nesillere miras kalmasını sağlamak için aday oldum” dedi.

Hizmet hedefiyle yola çıktığını dile getiren Bakırcı, “Bu yolda sizlerle güçlü bir geleceğe doğru birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.