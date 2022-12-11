Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Kadınlara cinsel organını gösterdi
Kadınlara cinsel organını gösterdi
banner107

Bakırcı: "Eko Turizm Projesi’ ile geliri artacak"

UBP’nin Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Hamit Bakırcı, ‘Erenköy-Karpaz Eko Turizm Projesi’ ile bölgenin gelirinin artacağını belirtti

11 Aralık 2022 Pazar 18:21
0 Okunma
Bakırcı: "Eko Turizm Projesi’ ile geliri artacak"



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Hamit Bakırcı, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakırcı, doğasıyla adanın en önemli turizm destinasyonu olan bir bölgede yaşadıklarını ifade ederek, doğayı koruyarak planlı bir şekilde bölgenin turizm potansiyelini harkete geçirecek projeler hazırladıklarını kaydetti.

“Adanın incisi bölgemizde çağın gereksinimlerine uygun altyapı çalışmalarını tamamlayarak, turizm yatırımlarını geliştirerek, bölgenin ekonomik olarak gelişiminin önünü açacağız” diyen Bakırcı, turizm yatırımlarıyla birlikte bölgenin ekonomik seviyesinin yükseleceğini, gelirin artacağını belirtti.

Bakırcı, “Çevremizi, sahillerimizi ve sınırlarımız içerisinde yaşayan tüm canlıları koruyup bu özellikleri ekonomik kazanıma döndürecek eko turizm projesi ile bölgenin kalkınmasını sağlayacağız” dedi.

Karpaz ve Yenierenköy’ün doğal güzelliklerinin gelecek nesillere miras kalmasını sağlayacaklarına dikkat çeken Hamit Bakırcı, “Erenköy-Karpaz Eko Turizm Projesi ile bölgenin hem gelişmesinde hem de kalkınmasına yön vereceklerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Hamit BakırcıUBPSeçimKKTCYerel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Tatar, aday tanıtımlarında boy gösteriyor"
"Tatar, aday tanıtımlarında boy gösteriyor"
Özer: Ziraate de katkı koyacağız
Özer: Ziraate de katkı koyacağız
İncirli: Lefkoşa'yı sıkıntılardan kurtaracağız
İncirli: Lefkoşa'yı sıkıntılardan kurtaracağız








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim