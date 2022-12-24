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Bakırcı: Güçlü geleceğe, birlikte yürüyeceğiz

UBP’nin Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket edeceklerini belirterek, “Güçlü bir geleceğe doğru birlikte yürüyeceğiz” dedi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 11:19
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Bakırcı: Güçlü geleceğe, birlikte yürüyeceğiz



Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı, seçime bir gün kala son mesajını verdi.

Bakırcı, sosyal belediyecilik anlayışı ile bu yola çıktıklarına dikkat çekerek, çağın gereksinimlerine uygun altyapı çalışmalarını tamamlayacaklarını, turizm yatırımlarını geliştirerek, bölgenin ekonomik olarak gelişiminin önünü açacaklarını söyledi.

Üreten kadınların, ürettiklerinin değer bulacağı ve ekonomik yaşama katılımlarının sağlanacağını ifade eden Bakırcı, bölge sınırları içerisinde yaşayan tüm canlıları koruyacaklarını kaydetti.

Bakırcı, bölge tarihinin gelecek nesillere miras kalmasını sağlayacaklarının altını çizerek, “Her şey Erenköy-Karpaz için… Güçlü bir geleceğe doğru birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimUBPErenköyKarpaz
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