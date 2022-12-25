Başbakan Ünal Üstel oyunu kullandı

Ulusal Birlik Partisi Başkanı, Başbakan Ünal Üstel yerel seçimler kapsamında oyunu Alsancak'ta kullandı.

Başbakan oyunu kullandıktan sonra yaptığı kısa açıklamada, uzun bir maratonun sonuna geldiklerini belirterek, propaganda sürecinin demokratik anlayış içerisinde geçtiğini belirtti.

Üstel, belediyelerin 2023 yılına yeni yöneticilerle gireceğini belirterek, belediyeler reformuna değindi, 'yeni yöneticiler en iyi hizmeti verecektir' dedi.

Üstel, sonuçların hayırlı, uğurlu olmasını diledi.