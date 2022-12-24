Başbakan Üstel: Hedefimiz halkımıza hizmettir

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Alsancak Belediyesi Başkanı ve UBP’nin Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Fırat Ataser’e destek mitingi düzenledi.

Lapta yürüyüş yolunun başlangıç noktasında gerçekleştirilen mitinge soğuk havaya rağmen katılım oldukça yüksek oldu.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ve hükümet ortakları DP Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Başkanı Erhan Arıklı’nın da katıldığı mitingde büyük coşku yaşandı.

Vatandaşların coşkusu soğuk havayı ısıttı, kol kola giren parti liderlerinin birlik beraberlik mesajı üç partinin sempatizanları tarafından alkışlarla karşılandı.

ÜSTEL: “REFORMU HİZMET İÇİN YAPTIK”

Alkışlar arasında kürsüye davet edilen Genel Başkan Ünal Üstel konuşmasına “Ben de Fırat Ataser de içinizden biriyiz” diyerek başladı.

“Biz hükümeti hizmet aşkı ile kurduk” diyen Üstel, ilk olarak yaptıkları Belediyeler Reformu’nu da halkın daha iyi hizmet alabilmesi için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarım kalan tüm işleri bitirecek, halkın yararına yeni projelere hizmet edecek şekilde bir hükümet protokolü hazırladıklarını kaydeden Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle kısa sürede çok iş yaptıklarını ifade etti.

Üstel, “İlk iş Belediyeler Reformu oldu çünkü birçok belediyemiz halka hizmet edemiyordu. Güçlü belediyeler ile güçlü gelecek yaratmak için reform yaptık. Hem de muhalefetin tüm itirazlarına rağmen. Sabahlara kadar çalıştık ve 29 milletvekili arkadaşım ile dik durup reformu geçirdik. Artık belediyelerimiz büyük projelere imza atabilecekler” dedi.

ANA VATANIN DESTEKLERI İLE…

Reform sonrasında pandemi ve kur dalgalanmaları ile duran ekonominin canlanması için uğraş verdiklerini anımsatan Üstel, Türkiye’nin desteği ile tarımcıya, hayvancıya, balıkçıya, esnafa kredi ve hibeler sağladıklarını, sosyal yardım alan insanlara para yardımları yaptıklarını hatırlattı.

Sırada yerel seçimler olduğunu söyleyen Ünal Üstel, “Biz hükümet partileri olarak. Adaylarımızı birlikte belirlerken bilimsel çalışmalar yaptık. Hangi belediye başkanları halka hizmet götürdü, kim ne yaptı hepsini masaya yatırdık ve seçimi kazanacak adaylarımızı belirledik. İstediğimiz tek bir nokta vardı o da halka hizmet noktası. İşte burada da Alsancak Belediyesi’ne ilkleri yaparak çağ atlatan Fırat Ataser ile devam etme kararı aldık” ifadelerine yer verdi.

“GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR”

Kimseyle bir husumeti olmadığına vurgu yapan Üstel, kırgınlık ve küskünlüklerin olabileceğini ancak bu yerel seçimlerin oldukça önemli olduğunu ifade ederek,” Kırgınlık ve küskünlük zamanı değildir. Gün birlik günüdür. Zaman, birlikte hareket etme, bir olma zamanıdır. Hükümetimiz ile uyumlu çalışabilecek bölgesine hizmet edecek Fırat Ataser kardeşimin seçimi kazanacağından şüphem yoktur” diye konuştu.

Ataser’in yeni dönemde ortaya koyduğu projelere hükümet olarak kefil olduklarının altını çizen Üstel, “Alsancak’a verilen hizmet tüm bölgeye yayılacak. Fırat Başkan ile yola devam” dedi.

ATAOĞLU: “BİZ ATASER’İN, TÜRKİYE’DE BİZİM ARKAMIZDA”

DP Başkanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında Fırat Ataser’in ne kadar başarılı bir belediye başkanı olduğunu Alsancak’a gelindiğinde anlaşıldığını belirterek “Başkan Alsancak’a verdiğim hizmeti Lapta’ya da vermek istiyorum diyor, ben sözümü tutarım diyor. Ben de şimdiden Belediye Başkanıma hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

Ataoğlu, “Başkanımız sizlere yeni dönemde yapacağı işlerle ilgili sözler veriyor... Biz de hükümet olarak onun arkasındayız. O projelerin hayata geçmesi noktasında hükümet olarak biz de söz veriyorsak biz de Anavatan Türkiye’ye güveniyoruz” dedi.