Ben Değil Biz Grubu'ndan Gardiyanoğlu'na destek

Grup üyeleriyle bir araya gelen Gardiyanoğlu, ilkesi “Adalet Liyakat ve Sadakat” kırmızı çizgisi ise “Halkımız, Devletimiz ve Anavatanımız” olan bir örgütten gelen desteğin kendisi için son derece büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Sadık Gardiyanoğlu, “toplum çıkarları adına faaliyet gösteren bir nadide örgütten gelen destek benim için çok büyük anlam ve değer taşımaktadır. Verilen destek hem motivasyon hem de yükleneceğim sorumluluk adına bana büyük güç verecektir. Lefkoşalı’nın bana vereceği destek ile üstleneceğim görevde toplumun çıkarlarını gözetmekten bir an bile vazgeçmeyeceğimden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.