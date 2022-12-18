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Benli: Gönyeli Çekim Merkezi Olmaya Devam Edecek

Gönyeli Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli – Alayköy Belediyesi Başkan adayı Ahmet Y. Benli, Gönyeli esnafını ziyaret etti

18 Aralık 2022 Pazar 10:22
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Benli: Gönyeli Çekim Merkezi Olmaya Devam Edecek



Ahmet Y. Benli’ye ziyaretleri esnasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da eşlik etti.

Gönyeli esnafıyla görüş alışverişinde bulunan Ahmet Benli, yerel hizmetler konusunda esnaftan takdir topladı.

Bölge esnafı, belediye hizmetlerinden memnun olduğunu ve aynı şekilde devam etmesini dilediklerini vurgularken, Ahmet Benli ve ekibine güvenlerinin tam olduğu belirtildi.

Ülke genelinde tam bir belediyecilik örneği sergileyen Ahmet Y. Benli’ye Gönyeli halkının ilgisi yüksekti.

Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Gönyeli Belediye Başkanı ve CTP Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkan adayı Ahmet Y. Benli, Gönyeli’yi köyden kente dönüştürdüklerini, aynı vizyon ve heyecanla büyük projelere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizdi.  
 

Son Güncelleme: 18.12.2022 11:25
Anahtar Kelimeler:
GönyeliCumhuriyetçi Türk PartisiCTPAhmet Y. Benli
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