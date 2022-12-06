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Bican: Benim Anlayışımda Adaletsizliğe Yer Yoktur

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, bölge halkının istek ve şikayetlerini dinliyor, projelerini anlatıyor.

06 Aralık 2022 Salı 14:30
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Bican: Benim Anlayışımda Adaletsizliğe Yer Yoktur



Yayla köyü sakinleri, köydeki ışıklandırma sorununa değindi, evlerin kapı numaralarının dahi olmadığını söyledi. Halk, istek ve şikayetlerini belediye başkanına iletilmek üzere mevcut muhtara aktardıklarını ancak yıllardır sorunların çözümü konusunda hiçbir sonuç alamadıklarını ifade etti. Köy sakinleri, mevcut yönetimden memnun olmadıklarını, düzenin değişmesini istediklerini dile getirdi.  
 
BİCAN: DÜZENİN DEĞİŞMESİ İÇİN SANDIĞA GİDELİM
Yayla köyünü ziyaretinde büyük ilgiyle karşılaşan CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Bican da, “Güzelyurt’a değişim bizimle gelecek. Benim anlayışımda adaletsizliğe yer yoktur. Köylerimiz artık hizmet alacak” dedi. Yayla köyündeki aydınlatma sorununu çözeceklerini ifade eden Bican, düzenin değişmesini sağlamak için herkesi sandığa gitmeye çağırdı. Bican, köy sakinlerine Konut Edindirme Projesi, Belediye Kreşi Projesi, Tarım Organizasyonu Projesi, Güzelyurt Yaşam Merkezi Projesi ve Toplu Taşıma Ağını Genişletme Projesi’nden söz etti.

Anahtar Kelimeler:
Osman BicanGüzelyurtCumhuriyetçi Türk Partisi
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