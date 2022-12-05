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Bican: Kent-köy ayrımı yapmadan her yere hizmet götüreceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, kent-köy ayrımı yapmadan her yere hizmeti götüreceklerini söyledi.

05 Aralık 2022 Pazartesi 10:12
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Bican: Kent-köy ayrımı yapmadan her yere hizmet götüreceğiz



CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, kentin adına yakışır hizmeti alabilmesi için çıktıkları yolda iddialı olduklarını vurguladı.  Serhatköy ile Bostancı köylerini ziyaret edip, halkla bir araya gelen Bican, “Bizim hizmet anlayışımız bir bütündür. Köy-kent ayrımı yapmadan Güzelyurt’un her köşesine hizmeti götüreceğiz” dedi.
   
“BOSTANCI’YA YENİ BİR DÜĞÜN ALANI GEREKİYOR”

Bican, Bostancı’ya çocukların güzel vakit geçirebileceği, güvenlikli bir park yapacaklarını, parkın içerisine yetişkinler için de spor aletleri koyacaklarını belirtti. Bican, Bostancı’nın yeni bir düğün salonuna ihtiyacı olduğunu da dile getirdi. 

“SERHATKÖY’E KALDIRIM YAPACAĞIZ”

Serhatköy’ü de ziyaret eden Bican, köy sakinlerinden gelen en büyük şikayetin su sorunu olduğunu ifade etti. Bican, köydeki su borularının patlak olduğunu özellikle yaz aylarında yaşanan su sorununun herkese büyük sıkıntı yaşattığını belirterek göreve geldiklerinde bu sorunu aşmak için hemen işe koyulacaklarının sözünü verdi. Bican, Serhatköy’de yayaların yürüyebileceği kaldırımların olmadığına da dikkat çekerek en kısa sürede köye bu hizmetin götürüleceğini söyledi.

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